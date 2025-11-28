A két cég közösen megalkotta a világ első, kifejezetten tenger feletti közlekedésre optimalizált, elektromos eVTOL repülőgépeket kiszolgáló integrált vertiportját – méghozzá vízre telepítve.

Ez a „lebegő repülőtér” egyszerre működik leszállóhelyként, vezérlőközpontként és energiabázisként, ráadásul teljesen karbonsemleges. A fejlesztés célja, hogy a tengeri energiaplatformok kiszolgálásától és a gyors mentési bevetésektől kezdve a mindennapi ingázáson át egészen a turizmusig, áttörést hozzon.

Miért olyan nagy dolog ez az úszó vertiport?

Az eVTOL-technológia elég gyorsan fejlődik, de az egyik legnagyobb akadályt eddig az infrastruktúra jelentette. A szárazföldi vertiportok építése hosszadalmas, drága és sok hely kell hozzájuk. A vízi vertiport ezzel szemben:

ott telepíthető, ahol szükség van rá,

nem igényel hagyományos kifutópályát,

kihasználja a városokhoz közeli vízfelületeket,

és zöld energiával működik.

A koncepció tágas fedélzete egy napenergiával működő leszállópálya, alatta pedig utasváró, műszaki helyiségek és irányítóközpont kapott helyet. A rendszer képes tölteni az eVTOL-okat, adatot továbbítani, forgalmat szervezni és összehangolni a légi műveleteket.

Kiknek és mire jó?

1. Tengeri energiaplatformok karbantartása

Például olajfúró létesítmények esetén az új rendszer akár tízszeresére növelheti a személy- és alkatrészszállítás hatékonyságát, miközben a logisztikai költségeket csökkenti.

2. Vészhelyzeti mentés

A gyors reagálású eVTOL gépeknek köszönhetően akár 50%-kal rövidülhetne a beavatkozási idő – ez emberéleteket menthet. Legalábbis ezt állítja víziójában a CATL és az AutoFlight Aviation Technology.

3. Ingázás vízparti városok között

Órák helyett percek alatt elérhetővé válhatnak a szigetek, öblök vagy part menti települések.

4. Tengeri–légi turizmus

A technológia teljesen új élményeket hozhat a luxus- és kalandtúrák világába.

5. Mobil vertiport-hálózatok

Több úszó vertiport összekapcsolható, így nagy terület is lefedhető, akár egyszerre több művelettel.

Sikeres tesztrepülés Kínában

November 22-én a kínai Dianshan-tónál először mutatták be élőben, hogyan működik együtt az eVTOL és a lebegő vertiport. Egy 2 tonnás gép szállt fel a Zero-Carbon Water Vertiport fedélzetéről, demonstrálva a rendszer gördülékeny működését.

Az AutoFlight egy látványos formációs repülést is bemutatott: három, egyenként két tonnás eVTOL szállt fel, majd szállított ellátmányt és ledobott mentőcsónakokat – ezzel szemléltetve, milyen szerepük lehet a jövőben a mentési műveletekben és az alacsony magasságú logisztikában.