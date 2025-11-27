Hatalmas beruházás zajlik éppen egy budapesti sorgyárban, ahová nemrég érkezett egy olyan szállítmány, amit nem volt túl egyszerű mozgatni.

Az erjesztő- és ászokolótartályokat októberben és november első felében, éjszakánként szállították át közúton a Csepeli Szabadkikötőből a kőbányai gyár területére – olvasható a Dreher közleményében.

A legnagyobb, 20–22 méteres darabokat szigetelés nélkül kellett legyártani, hogy engedélyt kapjanak a Budapesten történő túlméretes szállításra. A külső szigetelőréteget így az építkezés helyszínén, egy erre a célra felállított csarnokban helyezik fel, nemzetközi szakembergárda közreműködésével. A Gubacsi hídon 2-3 centin múlt, hogy átférjenek a hídszerkezet alatt.

A sörgyártás egyik legkritikusabb lépése a főzést követő erjesztés, amely során az élesztő a sörlében található cukrokat alkohollá és szén-dioxiddá alakítja – ez alapvetően meghatározza a sör ízét, illatát és szénsavtartalmát. Éppen ezért meghatározó a mostani beruházás a Dreher életében: a modern épületek és a 300 köbméteres tartályok mellett új technológiák is megjelennek.

Az erjesztőépület mellett egy új energiaközpont is épül, amely később a teljes gyártási folyamatot kiszolgálja, és javítja a víz- és energiafelhasználás hatékonyságát – áll a közleményben.