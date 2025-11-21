Sopron és környékén is havazott péntek kora reggel, Dobogókőn pedig 10 centiméter hó esett. Azóta ugyan az ország nagy részén felváltotta fehér pelyheket az eső, de az időjárási portálok szerint a napokban még várható havazás.

Szóval itt az ideje, hogy a szezon kezdetekor átismételjünk az alapokat, amelyek főleg a kezdő, vagy tapasztalatlan autósoknak lesz nagy segítség.

1. Ne indulj útnak, ha nem muszáj

Ha nem vagy gyakorlott sofőr, a téli körülmények sokkal könnyebben meglephetnek. A hó, a jég és a megváltozott tapadás olyan helyzeteket hozhat, amiket rutinnal lehet a legjobban kezelni. Ilyenkor jobb a tömegközlekedést választani vagy megkérni valakit, aki tapasztaltabb.

2. Használj téli gumit

A téli gumik puhább keveréke és speciális mintázata hidegben is megtartja a tapadást. Ez fékezésnél, kanyarodásnál és emelkedőn indulásnál is hatalmas különbséget jelent. Nem véletlen, hogy sok országban kötelező.

3. Indulj el lassan és finoman

A téli elindulás kulcsa a türelem. Ha hirtelen adsz gázt, a kerekek könnyen kipörögnek a csúszós felületen. Finom gázadással és magasabb fokozatba kapcsolva sokkal jobban tapad az autó.

4. Tarts nagyobb követési távolságot

Hóban, latyakban vagy jégen akár két-háromszorosára is nőhet a fékút. Ezt a plusz távolságot kell magadnak biztosítani, hogy egy váratlan helyzetben még időben meg tudj állni.

5. Előre tervezd meg a manővereket

Télen minden tovább tart: a fékezés, a fordulás, az elindulás. Ezért érdemes már jóval előbb sávot váltani, csökkenteni a sebességet, vagy felkészülni a kanyarokra. Ne hagyd az utolsó pillanatra.

6. Használd a motorféket

A visszakapcsolással történő lassítás stabilabban fogja az autót, és kevésbé csúszik meg, mint egy hirtelen fékezéskor. Lejtőn különösen nagy segítség.

7. Kerüld a hirtelen fékezést

Ha az autódban nincs ABS (Anti-lock Braking System) – vagyis az blokkolásgátló -, alkalmazz pumpáló fékezést, mert így kisebb az esélye a blokkolásnak. Ha van ABS, tartsd egyenletesen lenyomva a pedált, a rendszer elvégzi helyetted a munkát, neked csak a megfelelő irányba kell kormányozni az autót.

8. Tisztítsd le a verdát

Nem elég a szélvédőt letakarítani. A tetőn hagyott hó erős fékezésnél előrecsúszhat és zavarhat a kilátásban. Ráadásul a mögötted jövőkre is veszélyt jelenthet.

9. Kapcsold be a világítást

Őszi, téli időben sokszor előfordulnak szürke, ködös, csapadékos napok. A világítás nem csak neked segít látni: a többi autós is sokkal hamarabb észrevesz, ami kulcsfontosságú. De arra figyelj, hogy a ködlámpát jól használd – ebben is segítünk!

10. Vigyél magaddal téli cuccokat

Jégkaparó, hólapát, kesztyű, takaró, jól feltöltött telefon, fejlámpa, esetleg hólánc – mind olyan eszköz, amire ritkán van szükség, de amikor kell, nagyon kell. Főleg hosszabb utaknál.