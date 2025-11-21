A sárbogárdi célgép 1970. december 29-én tette meg első útját. Természetesen 55 év nem múlik el nyomtalanul semmilyen eszköz életében, ezen kiváló hómarók többsége is átesett már valamilyen korszerűsítésen.

A sárbogárdi ZIL is valamikor a régmúltban az eredeti motor helyett kapott egy korszerűbb, könnyebben karbantartható és javítható, az akkori magyarországi viszonylatban tömegterméknek számító, 6 literes Rába D10-es motort, legutóbb pedig 2020-ban öt éve újabb ráncfelvarráson esett át.

Ekkor friss festést kapott, ellenőrizték és javították a fék és futómű berendezéseit, cserélték a gumiabroncsait, újralemezelték a fülke padlóját, a teljes fülkét újrakárpitozták, kicserélték a hidraulika tömlőket, valamint megerősítették a hómaró adapter tartókarjait.

Továbbá új lámpákat szereltek fel rá, cserélték a fülke fűtőkályháját, ezekhez kapcsolódóan a munkagép feszültségi hálózatát 12 voltosról 24 voltosra alakították át. Végül kicserélték a porlasztócsúcsokat, tisztították a hűtőrendszert és teljes olajcsere szervizen esett át a járgány, ezzel jó pár évvel meghosszabbítva élettartamát.

Nem mai darab

A ZIL 157-es típusát 1961-től gyártották. Merevtengelyes, elöl hosszanti laprugókkal, hátul himbás felfüggesztésű, félelliptikus laprugókkal. A sebességváltó az első, és a hátrameneti fokozatokat kivéve szinkronizált.

Osztóműve kétfokozatú, az alváz elején elhelyezett csörlő meghajtására mellékhajtással rendelkezik. Menet közben szabályozható abroncstöltő berendezéssel is felszerelték. Vezetőfülkéje háromszemélyes, lemezből préselt. A hátsó oldalfal lenyitható, az oldalfalak mentén egy-egy lehajtható üléssel van ellátva.

A jó súlyelosztásnak köszönhetően a 6×6 hajtásképletű ZIL-ek képesek leküzdeni a legkeményebbet hófalakat is, mert a járművet és a hómaró szerkezetet hajtó motor szinte középen kapott helyet, a kocsi orrában csak a fűtőkályha kapott helyet.