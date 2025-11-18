Már több éve meghirdeti a Hot Wheels a Legends Tour nevű versenyt, ahol olyan egyedi, épített autót keresnek, melyből majd egy új, a boltok polcairól levehető és megvásárolható modellt alkothatnak. Az idei kiválasztás során a jelentkezők közül először régiónként választottak legjobbakat, majd a három régió legjobbját egymásnak eresztették a nagydöntőben.

Végül a hitelesség, kreativitás és „garázs-szellemiség” háromszögében az Európát is magába foglaló régió autója lett a legjobb. A győztes alkotás Lengyelországban született, és egy Paweł Czarnecki nevű férfi keze munkáját dícséri.

Autója a Fiat 126B nevet viseli – a B a B-csoportos raliautók világára utal. A lengyel férfi ezzel a szellemiséggel nyúlt hozzá Kispolszkijához, mely már egy “modern”, 1987 után készült háromajtós ferde hátú változat (126P Bis) volt.

Czarnecki több mint 2500 munkaórán át reszelte, alakította a négykerekűt, emellett 800 órán át dolgozott a 3D-nyomtató is, hogy az egyedi elemek elkészüljenek. Az autót eredetileg mozgató 704 köbcentis, 26 lóerős motor repült belőle, helyére egy Fiat Uno 1,4-es turbómotorja került. Ez sem maradt érintetlen, mert a turbót egy Nissan 200SX-től, a váltót pedig egy Fiat Punto GT-től kapta az 1:64 méretarányú játékként immár halhatatlanná váló kisautó. A teljesítmény ezzel elérte a 200 lóerőt.

