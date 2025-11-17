Két autó ütközött érintőlegesen össze Mende és Gyömrő között néhány nappal ezelőtt. Egy terepjáró vezetője Sülysáp felé közlekedett, amikor előzés közben, egy kanyarban hirtelen felbukkant előtte egy szemből szabályosan érkező autós.

Szemtanúk szerint a vétkes sofőr és utasai részegek voltak, de a Tények úgy tudja, hogy kábítószergyanús por is előkerült a kocsiból.

Még zajlott a helyszínelés, amikor a terepjárós rokonai megérkeztek, és rátámadtak a vétlen sofőrre. Az egyik rendőr gázspray-vel fékezte meg a tömegverekedést. Végül két súlyos és egy könnyű sérültet vittek el a baleset helyszínéről.