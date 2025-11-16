Villanyoszlopnak csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy fiatal férfi a szombat éjszaka történt közlekedési balesetben az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésében – közölte a rendőrség.

A BRFK büntetőeljárásban vizsgálja a baleset körülményeit. A balesetező autót a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni, de a kocsi a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök a gépjárművet követték, amely a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott.

A balesettel kapcsolatban a hirado.hu felkereste a BRFK-t. Érdeklődésükre válaszolva közölték:

a balesetnek egy halottja és egy súlyos sérültje van, de azt még nem tudják biztosan, hogy melyikük volt az autó sofőrje.

Hangsúlyozták azt is, hogy az ügyben még zajlik a hivatalos vizsgálat.

Halálos balesetet szenvedett a rendőrök elől menekülő autós Budapesten 1

Budapest, 2025. november 16. Összetört személygépkocsi 2025. november 16-án az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésénél, amely villanyoszlopnak csapódott. MTI/Mihádák Zoltán.

Halálos balesetet szenvedett a rendőrök elől menekülő autós Budapesten 2
