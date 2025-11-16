Súlyos baleset történt a Moszkva közeli Krasnogorsk városában, ahol a Snezhkom síközpont bontása közben több mint 140 autó rongálódott meg. A bontás irányítói nem gondoltak arra, hogy a magas toronyból lezúduló törmelék megrongálhatja a közelben parkoló autókat.

A helyszínen készült felvételek szerint a bontási munkálatok során a Snezhkom síközpont egyik tartóoszlopának (tornyának) teteje tört le. A szétrepülő betontörmelék, föld és sár százméteres körben beterítette a parkolót és az úttestet.

Az eset következtében két ember megsérült. Az „Osztorozsno, Moszkva” (Vigyázat, Moszkva) Telegram-csatorna által közzétett helyszíni felvételeken látni, hogy az autóknak be vannak törve az ablakai és a tetejük is beszakadt. A hírportálok szerint több mint 140 járművet ért károsodás a nagy erővel becsapódó betondarabok miatt. A teljes kár előzetes becslések szerint elérheti a 400 millió forintnyi rubelt.

2022-ben Budapesten történt kisebb, de hasonló eset: homlokzati fal és tetőszerkezeti elemek dőltek az utcára és parkoló autókra a belvárosban.