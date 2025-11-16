Ha szavak nélkül szeretnéd kritizálni valaki vezetési stílusát menet közben, semmi sem működik jobban, mint megragadni az ajtó feletti kapaszkodót, és fehéredő kézzel markolni eszement módon.

A Technology.org szerint nem egészen ez a jól ismert kiegészítő rendeltetése. Eredetileg a kapaszkodók azért kerültek a beltérbe, hogy az utasok könnyedén be- és kiszállhassanak az autókból. Ha például egy nagy járműbe szállsz be, használhatod a fogantyút, hogy felhúzd magad az autóba, és kiszállásnál ugyanígy segítő kezet ad a kapaszkodó.

A rugósan visszacsukódó kapaszkodók ergonomikusabbak, hiszen használat után a helyükre záródnak, így nem szűkítik a fejteret, egy élesebb kanyarban sem veri be senki a fejét a kiálló alkatrészbe.

Miért nincs kapaszkodó a vezetőoldalon?

Amiért a vezetőoldali ajtóról gyakran hiányzik a kapaszkodó, annak több lehetséges oka is van. Egyrészt, ahogy a Nodum.org rámutat, a kormánykerék működhet rögtönzött kapaszkodóként, és útban is lenne, ha az ablak feletti kapaszkodó segítségével húznád fel vagy engednéd le magad az autóba (vagy onnan ki). Ráadásul azok a sofőrök, akik vezetés közben megragadnák a kapaszkodót, csak egy kézzel kormányoznának, ami már biztonsági kockázatot jelenthet.

Röviden tehát a kapaszkodó elsődlegesen kényelmi funkciót tölt be, és nem arra szolgál, hogy elfehéredő ujjakkal csüngj rajta, amikor eluralkodik rajtad a félelem egy éles kanyarban. De ha úgy tűnik, hogy az utasaid sosem engedik el őket, akkor talán valóban újra kell értékelned a vezetési képességeidet.