Tarthatatlanná vált a helyzet a tanulóvezetők vizsgáztatásánál az Egyesült Királyságban, ezért a kormány úgy döntött, hogy ezután a brit védelmi minisztérium vizsgabiztosait is bevonják a folyamatba. Mint arról a BBC beszámolt, a katonasághoz tartozó köztisztviselők a következő egy évben minden héten egy napon fogják vizsgáztatni a civileket az utakon. A projekt költsége 100 ezer angol font lesz, ami a mostani árfolyamon 43,5 millió forintnak felel meg.

A júniusi adatok alapján az ország 319 vizsgaközpontjában átlagosan 21,8 hetet kell várniuk a jogosítványszerzésre készülő tanulóknak arra, hogy a forgalomban vizsgázhassanak. Heidi Alexander közlekedési miniszter korábban azt tűzte ki célul, hogy 2026 nyarára 7 hét alá szorítsa le a várakozási időt, azonban megerősítette, hogy ez még a katonák közreműködésével sem lesz kivitelezhető.

Ezzel párhuzamosan a járművezetők vizsgáztatásával foglalkozó hivatal, a DVSA 316 új vizsgáztatót vett fel. Alexander elismerte, hogy ennek ellenére csak minimális, nagyjából 40 fő körüli növekedés lesz érzékelhető a vizsgabiztosoknál, ugyanis annyian távoztak.

Hogy elkerüljék a további létszámcsökkenést, 2026-tól a maradó vizsgáztatóknak 5000 fontos, átszámítva csaknem 2,2 millió forintos – vélhetően egyszeri, jobb esetben évi egyszeri – kifizetést ajánlanak fel, így ösztönözve őket arra, hogy maradjanak, de ahogy a kialakult helyzet kezelésével, úgy ezzel kapcsolatban is akadnak még tisztázatlan kérdések.

Ugyanakkor a vizsgabiztosoknál tapasztalható hiány mellett más oka is van a csaknem félévesre nyúlt várakozási listáknak, ezért mostantól csak a tanulóvezetők foglalhatnak vizsgaidőpontot az erre a célra fenntartott online felületen. Ezzel Alexander szerint bezártak egy tisztességtelen kiskaput, ugyanis eddig a legtöbb helyre automatizált robotok segítségével csaptak le, majd a lefoglalt időpontokat a hatósági ár többszöröséért értékesítették a közösségi oldalakon.

Magyarországon a Magyar Honvédség kötelékében kiképzett oktatók azokat tanítják vezetni, akik a kormány ingyenes jogosítványprogramjában vesznek részt, amit ősztől ki is bővítettek. Ennek részleteiről a Vezess korábbi cikkében írtunk: