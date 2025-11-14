A csütörtök hajnali órákban egy franciaországi márkakereskedés parkolójában két tucat Tesla gyulladt ki – írja a Le Parisien.

A lángokat 50 tűzoltó mozgósításával fékezték meg, a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozniuk azt is, hogy a lángok átterjednek az épületre, valamint 50 másik autóra. Személyi sérülés nem történt.

A hatóságok már vizsgálják annak okát, hogy mi okozta a tüzet a Marseille-hez közeli kereskedésben.

Mint arról korábban a Vezess is beszámolt, március végén Olaszországban is tűz ütött ki egy Tesla-szalonban:

