A csütörtök hajnali órákban egy franciaországi márkakereskedés parkolójában két tucat Tesla gyulladt ki – írja a Le Parisien.

A lángokat 50 tűzoltó mozgósításával fékezték meg, a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozniuk azt is, hogy a lángok átterjednek az épületre, valamint 50 másik autóra. Személyi sérülés nem történt.

Tesla service center des Pennes Mirabeau à 5h00 ce matin 😢😔🤬 pic.twitter.com/R5MEMUrkuC — bigoulf Cedric (@bigoulf) November 13, 2025

A hatóságok már vizsgálják annak okát, hogy mi okozta a tüzet a Marseille-hez közeli kereskedésben.

Mint arról korábban a Vezess is beszámolt, március végén Olaszországban is tűz ütött ki egy Tesla-szalonban: