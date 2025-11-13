Az Egyesült Államok elnöke nemrég Floridában járt, és amikor Mar-a-Lagóból tartott a Palm Beach-i repülőtér felé, érdekes dologra lett figyelmes néhány szemfüles fotós: a páncélozott Cadillac nyitott csomagtartóval gurult végig a reptérig.

A közösségi médiában természetesen azonnal beindultak a találgatások – egyesek szerint a titkosszolgálat hibázott, mások kínai hekkertámadást sejtettek, sőt akadt, aki azzal viccelődött, hogy Trump épp egy használt bútort próbál hazavinni, ezért nem lehet lecsukni a csomagtartót.

A találgatásoknak végül a titkosszolgálat vetett véget, miután a Daily Beast megkeresésére hivatalos közleményt adtak ki.

Matt Fagiana szóvivő szerint:

„a Mar-a-Lagóból a Palm Beach Nemzetközi Repülőtérre tartó konvoj egyik járművének csomagtartója véletlenül kinyílt menet közben, és nyitva is maradt. Nem veszett el vagy sérült meg semmi, a probléma műszaki eredetű volt, azóta már kijavították.”

A szóvivő hozzátette, hogy az incidens semmilyen hatással nem volt az elnök útjára.

Bár a titkosszolgálat gyorsan tisztázta az ügyet, sem Trump, sem a Fehér Ház nem kommentálta az esetet, így az továbbra sem derült ki, hogy pontosan mi volt a csomagtartóban, amikor az kinyílt.

Szakértők szerint valószínűtlen, hogy a nyitott csomagtér bárminemű biztonsági kockázatot jelentett volna, ám néhány okoskodó kommentelő felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen apró incidensek akár potenciális sebezhetőséget is felfedhetnek, hiszen a csomagtérajtó páncélozott, maga a csomagtér lehetséges, hogy nem.

A Cadillac által épített, több mint nyolctonnás páncélozott járműnek amúgy hermetikusan zárható az utastere. Az ablakok, a karosszéria golyó- és robbanásálló, emellett saját oxigénrendszerrel, rakétaelhárító berendezéssel, és az elnöknek megfelelő vérrel is felszerelték az autót.

Galéria

6 fotó

Az elnöki limuzint állítólag egy olyan rendszerrel is felszerelték, amely nagyobb erősségű fegyverek, például kézi páncéltörő rakéták ellen segíthet. A védelem képes lehet nagyon gyorsan füstöt képezni az autó körül, így rontva annak láthatóságát, illetve kémiai reakciót beindítani, így a levegő hirtelen felmelegszik, ami a hőkamerás és hőkövető fegyverek/rakéták számára is megnehezíti a sikeres támadást.

Az elnököt kísérő konvojban egyébként találhatók autóalkatrészek, motorolaj és autószerelő is. A szerelő korábban Ford- és GM-márkaszervizekben dolgozott, majd jelentkezett a titkosszolgálat álláshirdetésére, derül ki a Vezess korábbi cikkéből. Korábban már előfordult, hogy szükség volt a munkájára, amikor egy hétköznapi benzinkúton tankoltak és víz került a The Beast üzemanyagrendszerbe, amitől az autó nyilván megállt.

Szerencsére viszonylag közel voltak a bázishoz és tudtak küldeni egy másik limuzint az elnök részére. Az eredeti járművön pedig üzemanyag-szivattyút kellett cserélni.

Vannak igazán érdekes páncélautók Trump flottájában: