Az Egyesült Államok elnöke nemrég Floridában járt, és amikor Mar-a-Lagóból tartott a Palm Beach-i repülőtér felé, érdekes dologra lett figyelmes néhány szemfüles fotós: a páncélozott Cadillac nyitott csomagtartóval gurult végig a reptérig.
A közösségi médiában természetesen azonnal beindultak a találgatások – egyesek szerint a titkosszolgálat hibázott, mások kínai hekkertámadást sejtettek, sőt akadt, aki azzal viccelődött, hogy Trump épp egy használt bútort próbál hazavinni, ezért nem lehet lecsukni a csomagtartót.
A találgatásoknak végül a titkosszolgálat vetett véget, miután a Daily Beast megkeresésére hivatalos közleményt adtak ki.
Matt Fagiana szóvivő szerint:
„a Mar-a-Lagóból a Palm Beach Nemzetközi Repülőtérre tartó konvoj egyik járművének csomagtartója véletlenül kinyílt menet közben, és nyitva is maradt. Nem veszett el vagy sérült meg semmi, a probléma műszaki eredetű volt, azóta már kijavították.”
A szóvivő hozzátette, hogy az incidens semmilyen hatással nem volt az elnök útjára.
Bár a titkosszolgálat gyorsan tisztázta az ügyet, sem Trump, sem a Fehér Ház nem kommentálta az esetet, így az továbbra sem derült ki, hogy pontosan mi volt a csomagtartóban, amikor az kinyílt.
Szakértők szerint valószínűtlen, hogy a nyitott csomagtér bárminemű biztonsági kockázatot jelentett volna, ám néhány okoskodó kommentelő felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen apró incidensek akár potenciális sebezhetőséget is felfedhetnek, hiszen a csomagtérajtó páncélozott, maga a csomagtér lehetséges, hogy nem.
A Cadillac által épített, több mint nyolctonnás páncélozott járműnek amúgy hermetikusan zárható az utastere. Az ablakok, a karosszéria golyó- és robbanásálló, emellett saját oxigénrendszerrel, rakétaelhárító berendezéssel, és az elnöknek megfelelő vérrel is felszerelték az autót.
Az elnöki limuzint állítólag egy olyan rendszerrel is felszerelték, amely nagyobb erősségű fegyverek, például kézi páncéltörő rakéták ellen segíthet. A védelem képes lehet nagyon gyorsan füstöt képezni az autó körül, így rontva annak láthatóságát, illetve kémiai reakciót beindítani, így a levegő hirtelen felmelegszik, ami a hőkamerás és hőkövető fegyverek/rakéták számára is megnehezíti a sikeres támadást.
Az elnököt kísérő konvojban egyébként találhatók autóalkatrészek, motorolaj és autószerelő is. A szerelő korábban Ford- és GM-márkaszervizekben dolgozott, majd jelentkezett a titkosszolgálat álláshirdetésére, derül ki a Vezess korábbi cikkéből. Korábban már előfordult, hogy szükség volt a munkájára, amikor egy hétköznapi benzinkúton tankoltak és víz került a The Beast üzemanyagrendszerbe, amitől az autó nyilván megállt.
Szerencsére viszonylag közel voltak a bázishoz és tudtak küldeni egy másik limuzint az elnök részére. Az eredeti járművön pedig üzemanyag-szivattyút kellett cserélni.
