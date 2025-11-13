A férfi még 2023 augusztusában Sóstó irányából közlekedett a 7-es főúton Siófok felé három utasával. Az ügyészség szerint legalább 148 km/h-s tempóval közlekedett, amikor megtorpant előtte a sor.

A férfi a jelentős sebességtúllépés mellett a biztonságos követési távolságot sem tartotta. Hiába fékezett, érintőlegesen az előtte lassító autó hátsó részének, majd frontálisan egy szemből érkező autó elejének ütközött.

a videó a hirdetés után indul

A balesetben ketten súlyosan megsérültek, a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és közúti járművezetéstől való eltiltást indítványozott a fiatal férfival szemben.