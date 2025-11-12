Elkeserítő eredményeket hozott egy friss felmérés, amelynek eredményeit az Apollo Tyres publikálta. A magyarországi járművezetők csaknem fele (47 százaléka) alábecsüli a nedves útviszonyok között, nagy sebességgel való vezetés esetén szükséges féktávolságot, vagy egyáltalán nincs is tisztában azzal, hogy ilyenkor hosszabb féktávolságra kell számítani.

A járművezetők csupán a negyede van tisztában azzal, hogy nedves útviszonyoknál az általános féktávolságot meg kell duplázni. A közlekedésbiztonsági szervezetek azt javasolják, hogy nedves úton az általános két másodperces követési távolságot négyre kell(ene) növelni.

Az autótulajdonosok 44 százaléka úgy gondolja, hogy a négy másodpercesnél rövidebb követési távolság is elegendő, három százalékuk pedig egyáltalán nincs tisztában vele, hogy mekkora távolságot kell tartani.

A 35-44 éves kor közötti autótulajdonosok alkotják azt a csoportot, amely a legkevésbé van tisztában a nedves úton való megálláshoz szükséges féktávolság hosszával. A felmérés szerint csupán 21 százalékuk ismeri a vonatkozó útmutatást.