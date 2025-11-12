Tanulságos felvételek kerültek fel a közösségi oldalakra egy olyan balesetről, amiben valódi orosz rulettet játszott a sofőr. Tejködben, padlógázon száguldott egy Lada Priorát vezetve, miközben utasa az életéért kapaszkodott.

A baleset november 8-án történt a Gulkevicsszkij kerületben, Oroszországban. A felvételen látszik, ahogy a sofőr eszetlen tempóban, ámokfutóként közelekik, figyelmen kívül hagyva utasai kéréseit, hogy fejezze be a „versenyzést”. A Lada Priora megelőzi az összes előtte haladó autót, és veszélyesen áttér a szemközti sávba.

De a sofőr nem hallgatott az utasokra, és tovább száguldott a ködös úton. Egy ponton a sebességmérő mutatója megközelítette a 180 km/h-t. Néhány másodperccel később a „Lada Priora” balesetet szenvedett. A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó letért az úttestről és felborult.

A felborult roncsot látva csoda, hogy ezt mindenki túlélte, és a sors fanyar fintoraként csak az utast kellett kórházba szállítani, a hírek nem számolnak be a sofőr állapotáról.

Nekünk, átlag autósoknak annyi az üzenete ennek az esetnek, hogy hiába vagyunk felkészültek, és vezetünk defenzív módon, ha egy ilyen sofőrrel kerülünk szembe már csak autónk biztonsági rendszereiben bízhatunk.