2022. szeptember 8-án hunyt el II. Erzsébet. A brit királynő 70 éven át ült az Egyesült Királyság trónján, uralkodása alatt azonban bizonyos helyzetekben megmaradt hétköznapi embernek.

A királynő például szeretett vezetni, még 90 felett is szívesen volán mögé pattant. Minden gond nélkül meg is tehette ezt, hiszen olyan jogsija volt, amivel akár rendszám nélküli járműveket is vezethetett. II. Erzsébet főleg brit márkákkal közlekedett, az ezredforduló után leginkább Range Roverekkel.

Ezek közül több is megfordult a királynő kezei között, és nem is kallódtak el. Jó példa erre az alábbi galériában látható 2007-es, L322-es Range Rover is, melynek leginkább a zöld színe a különlegessége: ilyen fényezésű SUV-ja csak egyszer volt az uralkodónak.

6 fotó

Az autó a Land Rover Special Vehicles szakembereinek munkája. A 3,6 literes, V8-as dízelmotorral szerelt, automata váltós összkerékhajtású modellt olyan extrákkal egészítették ki, mint a be- és kiszállást segítő kapaszkodók a második sorban, vagy az elkerített hátsó rész, ahol a kutyák utazhattak.

Fénykorában az autó csúcsteljesítménye 271 lóerő volt, melyhez 640 Nm nyomaték társult. Ezzel 9,2 másodperc alatt gyorsult álló helyzetből 100 km/órára, végsebessége pedig 200 km/óra volt. Ezekhez az értékekhez még ma is közel lehet a II. Erzsébet-féle példány, ilyen előélettel szinte garantált, hogy próbálták az eddig megtett 120 ezer mérföld (193 ezer km) hatásait minimálisra csökkenteni.

Voltak azért hullámvölgyek az autó életében. Miután kikerült ugyanis a királyi flottából, a kocsi Spanyolországba került, melyet sem a fényezés, sem a beltér nem viselt jól. Innen vette vissza az utolsó tulaj, egyfajta projektautónak, amikor felfedezte a Land Rover Special Vehicles plakettjeit több helyen is. Ezt követően mélyült el az autó előéletében, és ennek köszönhetően vissza tudta állítani az eredeti állapotokat.

A jól sikerült restaurálás meglátszott a november 8-ai aukción is, ahol új gazdára talált a Range Rover. A birminghami árverésen végül 66 375 fonton (29 millió forint) állt meg a licitharc.