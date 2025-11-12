Nem mindennapi látvány fogadott, amikor az egyik közösségi oldal elém gurította a híres monte-carlói kaszinó bejárata előtt parkoló Aston Martin DB12 Volante fotóját. A Volante a brit gyártónál a kabrió modelleket jelöli.

Az autón magyar rendszám figyel, ráadásul nem is akármilyen: BOND-001, amely ebben a formában mintha egyenesen egy James Bond-film forgatásáról gurult volna a hercegségbe.

Az Aston Martin DB12 Volante 4,8 literes, V8-as motorja 680 lóerős, csúcsnyomatéka pedig 800 Nm. Az autó 3,7 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/óra sebességre, végsebessége 325 km/óra. Ára durván 100 millió forint, nem csoda tehát, hogy ritkán látni belőle magyar rendszámos példányt – főleg nem a világ egyik legelőkelőbb épülete előtt, Monacóban.

A helyszín egyébként passzol a 007-es és az Aston Martin analógiájába, ugyanis az 1995-ös Aranyszem című James Bond-filmben a monte-carlói kaszinó elé gurul be a duplanullás ügynök – igaz akkor egy 1964-es Aston Martin DB5-ös volánja mögött.

