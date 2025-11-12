Egy helyi közlekedő Mercedes-Benz CLS 500 4-Matic típusú gépére tette rá a kezét a hatóság, a rendőrfőkapitányság utasítására egyelőre 14 napra.

Hogy miért? Az akció hátterében a város területén elkövetett sorozatos KRESZ-szabálysértések állnak. A férfi állítólag többször is feltűnést keltett extrém gyorshajtással, ordító motorral, csikorgó gumikkal borzolta a kedélyeket. A rendőrség szerint a kocsival veszélyes manővereket hajtottak végre, sőt a kerékméret sem volt gyári az autón.

Frank Spitzmüller rendőrfőnök kifejtette: „Az egyes közlekedési szabálysértések következetes jelentése mellett egyedi esetekben lefoglaljuk a szóban forgó járművet, ha konkrét okkal feltételezhető, hogy javíthatatlan sofőrök vagy járműtulajdonosok által okozott közlekedési veszély áll fenn.”

Majd így folytatta: „Heilbronn utcái nem versenypályák vagy tesztpályák az autórajongók számára.”

Az üzenet elég egyértelmű: a helyi hatóságok keményebben fognak fellépni a szabálytalan autósokkal szemben, amihez a jogi háttér is adott.

Az intézkedés a baden-württembergi rendészeti törvény 38. paragrafusán alapul. Ennek célja, hogy ideiglenesen kivonják a forgalomból azt a járművet, amely veszélyt jelent a többi közlekedőre.

A mostani esetben a dolog pikantériája, hogy a tulajdonosnak nincs is érvényes jogosítványa, és állítólag többször is átengedte az autóját másoknak, akik szintén szabálytalankodtak vele.

Az eset precedensértékű. „Amennyiben az eljárás bírósági megerősítést nyer, a rendőrség a jövőben gyakrabban nyúlhat ehhez az eszközhöz” – nyilatkozta Frank Belz rendőrségi szóvivő az SWR-nek. Az intézkedésnek így komoly jelzésértéke lehet a hasonló esetekre nézve.

Mi lesz az autóval?

A tulajdonosnak most 14 napja van bizonyítani, hogy az autója megfelel a helyi szabályoknak. A rendőrség értékelése viszont erre semmi esély, hisz jogosítványa sincs, ezt meg nem tudja két hét alatt pótolni. Így gyakorlatilag csak az autó eladása vagy forgalomból való kivonása jöhet szóba, bár a határidő meghosszabbítható.

Végső esetben Heilbronn városa kezdeményezheti a jármű végleges bevonását (elkobzását).

Kártérítésre a tulajdonos ebben az esetben nem számíthat. Sőt, ha a gép lízingelt, az autókereskedés is léphet, és felmondhatja a szerződést, így a kocsit azonnal vissza kell adni.

A heilbronni eset nem egyedülálló. A német Btk. 2017-es szigorítása (illegális gyorsulási versenyek) óta számos olyan eset történt, amikor büntetőjogi úton véglegesen vontak be járműveket. – írja az Auto Motor und Sport.

Ausztriában pedig már olajozottan működik a kirívó gyorshajtók autóinak lefoglalása. Már magyar „áldozata” is van a tavaly márciusban életbe lépett szigorításnak, melynek értelmében lakott területen belül 80, míg azon kívül 90 km/óra feletti sebességtúllépés esetén az elkövető autóját nemcsak lefoglalhatják, de akár árverésre is bocsáthatják.