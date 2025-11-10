Manapság már minden eszköz gyűjti rólunk az adatokat, melyek rendkívül értékesek. Mi, felhasználók ebből az értékből azonban nem sokat látunk – pontosabban látunk valamit, mert például ingyen használhatjuk a közösségi oldalakat vagy rengeteg más weboldalt. Az adatokat az autógyártók is gyűjtik modern modelljeik segítségével, azonban úgy tűnik, a Toyota nem akar hálátlan lenni.

A japán márka szabadalmaztatott is egy rendszert az Egyesült Államokban, mely lényegében azt teszi lehetővé, hogy az általuk begyűjtött információk után fizetnének a felhasználónak. Az adatokat a saját mesterséges intelligencia- és gépi tanulómodelljük táplálására fordítanák, mellyel minden bizonnyal az önvezető technológiát fejlesztenék tovább.

A rendszer lényegében úgy nézne ki, hogy meghatározza, hasznos-e egyáltalán a Toyotának az autótól érkező információ. Ha igen, akkor egy társított, előzetes árlista alapján meghatározza, hogy a gyártó mennyivel jön az információért cserébe az autó tulajdonosának, majd kompenzációt fizet.

Mindez persze még csak elképzelés szintjén van meg, így pontos összegekről nincs is értelme beszélni. Arról azonban már igen, milyen adatokért fizethet a Toyota. A szabadalom leírásában olyan dolgokat említenek, mint például egy vaddisznó megjelenésére adott reakció, de jól jöhetnek az olyan infók is, melyek a hegyi utakról, a kátyúk kikerüléséről vagy a vontatott autókról árulnak el több információt a japánoknak. Azt is leírták, hogy az adatoknak legalább 5 másodperc hosszúnak kell lenniük, ebből következtethetünk arra, hogy az autók beépített kameráira fog hagyatkozni ez a megoldás.

Amennyiben ez megvalósulna, az nem jelentené automatikusan, hogy a jövő Toyota-tulajdonosai már várhatják is a bejövő összegeket. Egyrészt közel sem biztos, hogy ez a világ minden pontján működhet a jogi eltérések miatt, másrészt a felhasználónak is bele kell ebbe egyeznie.