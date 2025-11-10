Néhány napja egy általános iskola alsós diákjaiból álló, harmincfős gyerekcsoport kelt útra a fővárosban tanáraik kíséreténen.

A Határ úti metróállomásnál szálltak fel a Blaha Lujza tér felé tartó 99-es járatra, és bár a tanárok már korábban is többször használták a BKK járatait a gyerekekkel, most valami egészen szívmelengető dolog történt – olvasható az egyik tanító posztjában.

A buszsofőr nemcsak türelmesen megvárta, míg mindenki felmegy a buszra, hanem kiszállt a vezetőfülkéből, és odament a pedagógusokhoz.

„Tudnék valamiben segíteni, hogy biztonságosabban utazzanak a gyerekek?”

Ez a mondat nem egy végállomáson hangzott el, ahol a sofőröknek több idejük van, hanem egy forgalmas megállóban, ahol szinte percenként cserélődik az utasok tömege. A pedagógusok elmondása szerint meglepődtek, mert mindenre számítottak – csak ekkora figyelmességre nem.

A sofőr nem állt meg itt: előre szólt, hogy ha célba értek, csak akkor indul majd el, ha minden gyereket megszámoltak és a táskák is megvannak. Megvárja, amíg a pedagógusok intenek neki, csak ezután zárja az ajtókat és gurul tovább.

Ez a pár perces, látszólag apró cselekedet egész nap megmaradt a gyerekek és a felnőttek fejében.

„Ha valahol főnök lennék, az ilyen embereknek adnék hatalmas karácsonyi jutalmat, meg mindenféle elismerést. Ő önzetlenül segíteni akart, pedig valószínűleg ezt senki sem fogja meghálálni neki” – fogalmazott az egyik tanár.

A csoport tagjai már jelezték, hogy írtak a BKK-nak is, hátha a sofőr hivatalosan is megkapja a dicséretet, amit megérdemel.

De ami talán ennél is fontosabb: harminc kisgyerek mostantól tudja, hogy a segítőkészség és az odafigyelés nem a nagy tettekben, hanem az ilyen apró pillanatokban rejlik.

