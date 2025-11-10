Az óceánok hatalmas, homokkal borított síkságai elsőre békésnek tűnnek, ám az ott élő állatok számára nem nyújtanak sok esélyt a túlélésre. Ezzel szemben a zátonyokon pezseg az élet: a korallok között halak, rákok, kagylók és tengeri növények milliárdjai találnak otthonra. Ezeket a természetes zátonyokat módszeresen teszi tönkre az emberiség életvitele, ám hajóroncsok, vagy akár leselejtezett metrókocsik új életet adhatnak a tengeri élőlények számára, mesterséges zátonyként.

Nem mindegy azonban, milyen anyagból készül ezek a mesterséges zátony

New York közlekedési vállalata például a 2000-es évek elején megpróbálta a Brightliner típusú, leselejtezett metrókocsikat az óceánba süllyesztve zátonyokat létrehozni, ám a projekt kudarcot vallott. Több mint ezer darab metrókocsit küldtek a vízbe.

Elsőre úgy tűnt, működik a dolog: a tengerbe süllyesztett kocsikra hamarosan rátelepedett az élővilág, és a zátonyok új életet hoztak a part menti ökoszisztémába. Csakhogy néhány hónappal később a Brightlinerek elkezdtek szétesni. A kocsik acélszerkezete nem bírta a sós víz és a hullámok okozta terhelést. Ez azért is érdekes, mert korábban, amikor Redbird vonatokat használták erre a célra, igazi sikertörténet született. A Redbird-szerelvények másfajta acélból készültek, ami sokkal jobban ellenáll a korróziónak, a Brightlinerek anyagával szemben.

A Redbird-kocsik ideális élőhelynek bizonyultak: az ablakok és ajtók több bejáratot is biztosítanak a halaknak, így a lassabban úszó fajok védelmet, a kisebbek pedig lakóhelyre találtak bennük. Jeffrey Tinsman, Delaware állam mesterséges zátonyprogramjának vezetője szerint

„egy mesterséges zátonyon négyszázszor annyi táplálék áll rendelkezésre négyzetméterenként, mint a természetes, homokos tengerfenéken.”

A program nemcsak az élővilágnak kedvez, hanem a búvároknak és horgászoknak is izgalmas célpontot kínál – ráadásul a régi metrókocsik így nem a roncstelepen végzik, hanem új célt kapnak a víz alatt.

Felmerülhet a kérdés, ha a metrókocsik beváltak, miért nem használnak autóroncsokat is?

A válasz egyszerű: az autók karosszériája túl gyorsan rozsdásodik és szétmállik a sós vízben. Míg egy metrókocsi évtizedekig is bírja, egy autó néhány év alatt teljesen elporladna.

Miami Beach azonban kivételt képez, ugyanis itt valóban találhatunk „autókat” a tenger alatt – bár nem igaziakat.

A világhírű művész, Leandro Erlich 22 különböző járművet formázott meg tengerálló betonból, és ezekből egy különleges mesterséges zátonyt hozott létre Florida partjainál. Az alkotás egyrészt erősíti a helyi zátonyrendszert, másrészt felhívja a figyelmet az autók káros kibocsátására és az óceán védelmére.

Erlich munkái The Reefline néven egy hétmérföldes víz alatti park részei, amely bárki számára látogatható. A projekt célja, hogy az emberek közelebb kerüljenek a tenger élővilágához, és megértsék, milyen sérülékeny ökoszisztéma húzódik a csillogó felszín alatt.