129 oldalas tanulmányban taglalja a brit Közlekedési Minisztérium többek között azt, mennyire erőssé vált a modernkori fényszórók fénye, és hogy ez milyen befolyással van a közlekedők viselkedésére.

Ebből kiderült, hogy

a fényszórók vakító fénye az esetek 97 százalékában vonja el a járművezetők figyelmét,

és a 96 százalékuk gondolja úgy, hogy a legtöbb – vagy legalább néhány – fényszóró túlságosan erősen világít. Az állami megrendelésre és ezrek bevonásával készült felmérésben megkérdezettek 70 százaléka gondolja úgy, hogy a fényszórók hidegfehér színe a hibás, míg 47 százalékuk a magasabb járműveket okolja a jelenségért – írja a Road & Track.

A tanulmány arra is kitért, hogy a vakító fény még intenzívebbnek érződik például fekvőrendőröknél vagy éjszaka. A sofőrök 33 százaléka kerüli is az éjszakai vezetést emiatt, és további 22 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy szívesebben vezetnének kevesebbet sötétben, de gyakran nincs más választásuk.

Ez zavarja az autósok 97 százalékát – közéjük tartozol te is? 1

Fotó: Sascha Thelen/dpa/picture alliance/Getty Images

Élesben végzett adatgyűjtésekkel is alátámasztották a megállapításokat, vagyis érzékelők segítségével mérték a fényerőt, a vezetési környezet különböző jellemzőit – köztük a műszerrel ellátott jármű tájolását és helyzetét –, valamint a környezetben jelen lévő többi járművet. Az autóban tartózkodó megfigyelő minden alkalommal megnyomott egy gombot, amikor úgy érezte, olyan vakító fényt tapasztal, ami zavarhatja a vezetésben.

Arra a következtetésre jutottak, hogy elsősorban az autók hasmagassága és a LED-es fényszórók felelősek a zavaró hatás kialakulásáért. Úgy lehetne csökkenteni a vakító fény erősségét, ha más mintákat alkalmaznának az utak tervezésénél, de hatásos lenne a világítóberendezésekre vonatkozó előírások felülvizsgálata is.

Úgy tűnik, hogy nem találnak süket fülekre a járművezetők aggodalmai. Az Egyesült Királyságban már vizsgálatot indítottak az autók kialakításával és a fényszórók fényerejével kapcsolatban, ezekben a közelgő, új közúti biztonsági stratégia keretében várható intézkedések hozhatnak változást.

