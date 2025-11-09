129 oldalas tanulmányban taglalja a brit Közlekedési Minisztérium többek között azt, mennyire erőssé vált a modernkori fényszórók fénye, és hogy ez milyen befolyással van a közlekedők viselkedésére.

Ebből kiderült, hogy

a fényszórók vakító fénye az esetek 97 százalékában vonja el a járművezetők figyelmét,

és a 96 százalékuk gondolja úgy, hogy a legtöbb – vagy legalább néhány – fényszóró túlságosan erősen világít. Az állami megrendelésre és ezrek bevonásával készült felmérésben megkérdezettek 70 százaléka gondolja úgy, hogy a fényszórók hidegfehér színe a hibás, míg 47 százalékuk a magasabb járműveket okolja a jelenségért – írja a Road & Track.

A tanulmány arra is kitért, hogy a vakító fény még intenzívebbnek érződik például fekvőrendőröknél vagy éjszaka. A sofőrök 33 százaléka kerüli is az éjszakai vezetést emiatt, és további 22 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy szívesebben vezetnének kevesebbet sötétben, de gyakran nincs más választásuk.

Élesben végzett adatgyűjtésekkel is alátámasztották a megállapításokat, vagyis érzékelők segítségével mérték a fényerőt, a vezetési környezet különböző jellemzőit – köztük a műszerrel ellátott jármű tájolását és helyzetét –, valamint a környezetben jelen lévő többi járművet. Az autóban tartózkodó megfigyelő minden alkalommal megnyomott egy gombot, amikor úgy érezte, olyan vakító fényt tapasztal, ami zavarhatja a vezetésben.

Arra a következtetésre jutottak, hogy elsősorban az autók hasmagassága és a LED-es fényszórók felelősek a zavaró hatás kialakulásáért. Úgy lehetne csökkenteni a vakító fény erősségét, ha más mintákat alkalmaznának az utak tervezésénél, de hatásos lenne a világítóberendezésekre vonatkozó előírások felülvizsgálata is.

Úgy tűnik, hogy nem találnak süket fülekre a járművezetők aggodalmai. Az Egyesült Királyságban már vizsgálatot indítottak az autók kialakításával és a fényszórók fényerejével kapcsolatban, ezekben a közelgő, új közúti biztonsági stratégia keretében várható intézkedések hozhatnak változást.