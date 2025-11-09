Három autó gyulladt ki Budapest XVI. kerületében a péntek esti órákban: a Centenáriumi lakótelepen található Futórózsa utcában csaptak fel a lángok.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint egy jármű teljes terjedelmében, míg a másik kettő részben égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet.

A környéken élőket aggasztják a történtek, erről a Metropolnak nyilatkoztak. Elmondásuk szerint a lángok olyan magasra csaptak, hogy félő volt, hogy a tűz eléri a közeli épületek egyikét is. Úgy tudni, először a középső autó kapott lángra, majd arról terjedt át a tűz a mellette parkoló kocsikra.

A Tények riportjából kiderült, hogy a tűz hátterében egy féltékeny férfi állhat, aki szándékosan gyújthatta fel az egyik autót, mert így akart bosszút állni a volt párján.

