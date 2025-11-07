A Halálos iramban filmek úgy beitták magukat kultúránkba, hogy időről-időre felcseng egy klasszikus mondat az első részből, amelyből egy ideje trend alakult ki a videómegosztókon.

Hangot mindenképp tegyetek a videókra.

Amikor a furik megadja magát, ott van vége a melónak

@dyu2zr9aq35a #fastandfurious #nyomaték #talicska ♬ eredeti hang - Stingrayy

A legendás 1.9 TDI is el csavarja az alvázat

@szcslrnc_ Part2😂🍀#legyenforyou #fy #volkswagen #passat35i #b4 #kozoldujra #funny #fastandfurious #halalosiramban ♬ eredeti hang - Lőrinc Szűcs

A mindenki által jól ismert bzmot motorvonat csak úgy tépi a síneket

@kovicsmate kispiros❤️ #máv #vonat #magyar ♬ eredeti hang – filmfanszerviz - filmfanszerviz

Csak az elindulás nehéz, onnan már viszi a lendület

a videó a hirdetés után indul

Végül pedig az eredeti jelent, amelyben Vin Diesel karaktere meséli, milyen autót építettek az apájával.

 

