A Halálos iramban filmek úgy beitták magukat kultúránkba, hogy időről-időre felcseng egy klasszikus mondat az első részből, amelyből egy ideje trend alakult ki a videómegosztókon.

Hangot mindenképp tegyetek a videókra.

Amikor a furik megadja magát, ott van vége a melónak

A legendás 1.9 TDI is el csavarja az alvázat

A mindenki által jól ismert bzmot motorvonat csak úgy tépi a síneket

Csak az elindulás nehéz, onnan már viszi a lendület

a videó a hirdetés után indul

Végül pedig az eredeti jelent, amelyben Vin Diesel karaktere meséli, milyen autót építettek az apájával.

Sajnos azonban úgy tűnik, hogy a Halálos iramban széria motorja kezd lefulladni: