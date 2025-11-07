A parkolás a városi környezetben már régóta türelempróba sok sofőr számára. A szabad hely találása gyakran lehetetlen küldetésnek tűnik, azonban egy kelet-európai lakos egy nagyon szokatlan „megoldást” talált erre a problémára – és közben internetes szenzációvá vált.

A népszerű „Squatting Slavs In Tracksuits” Facebook-oldalon feltűnt egy fotó, amely rövid időn belül vírusszerűen elterjedt. Ezen egy utca látható parkolóval, azonban autók helyett három parkolóhelyen – három tuskó áll. Nyilvánvaló, hogy a helyi lakosok úgy döntöttek, fizikailag „lefoglalják” a helyüket, természetes akadályokat használva közlekedési bóják vagy láncok helyett.

Láttuk már ennél durvább megoldást is: