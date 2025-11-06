Egyre több a digitális megoldás a közlekedésben. Szofisztikált, kamerákkal, szenzorokkal felszerelt, algoritmus vezérelt drága rendszerek osztják a bírságokat. Néha azonban a legegyszerűbb módszer a leghatékonyabb, még ha kegyetlen is.

Erre találtunk példát Iránban ahol érdekes módon kényszerítik a közlekedőket a kötelező haladási irány megtartására.

Egy olyan, mechanikus tüskékkel tűzdelt útakadályról beszélünk, amely képes azonnal kilyukasztani bármelyik sofőr abroncsait, aki a forgalommal szemben próbál behajtani. Nincs kamera, se radar, ez színtiszta gépészeti zsenialitás a közlekedési fegyelem szolgálatában.

Ha egy sofőr megpróbál rossz irányból áthajtani, a tüskék nem tűnnek el a rácsban, hanem az abroncsba fúródnak. Ezt az innovációt több nagy forgalmú zónába is telepítették. Jellemzően parkolóházak kijáratánál, vagy olyan utakon találkozni vele, ahol gyakori a szabálytalan megfordulás.

Úgy tervezték, hogy bármilyen típusú járművel megbirkózzon, a kisautóktól kezdve a kisteherautókig. Mindehhez nincs szüksége sem elektromos áramra, sem más drága megfigyelőrendszerre. Ráadásul itt a levelezéssel sem kell vesződni senkinek: másodpercek alatt változtatja a vezetési hibát azonnali szankcióvá, bírság és helyszíni eljárás nélkül.

Egy, a közösségi médiában vírusszerűen terjedő videón láthatjuk, ahogy több jármű is biztonságosan áthalad a rácson, demonstrálva a rendszer működését. A helyi hatóságok egyébként azt állítják, hogy az eszköznek köszönhetően drasztikusan csökkent a balesetek és a kisebb szabálysértések száma. Különösen igaz ez a túlzsúfolt városi területeken, ahol a sofőrök gyakran folyamodnak veszélyes manőverekhez.