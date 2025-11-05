Az elmúlt napok a hátborzongató halloweeni hangulatról is szóltak – igaz, az ünnepnek Magyarországon közel sincs akkor hagyománya, mint például az Egyesült Államokban, egyre nagyobb felhajtás övezi az európai országokban is. Franciaországban egy autós rettentően komolyan vette a halloweent, így az alkalomhoz illően dekorálta ki az autóját.

A második generációs, 1984 és 1992 között Volkswagen Jettán ennek megfelelően minden megtalálható, ami egy kicsit is félelmet kelt. Legfőképpen a szedán hátulja felel meg a kritériumnak a csomagtérajtón szétkent vérfoltokkal, de a legfeltűnőbb elemeknek egy-egy, a csomagtartóból kikandikáló kéz és láb tekinthetőek – természetesen nem igazi holttest tartozik a végtagokhoz.

A gardi csendőrök azonban találtak az öreg Volkswagen esetében egy olyan hiányosságot, ami az önfeledt halloweeni móka végét jelentette, ugyanis az autó nem rendelkezett érvényes kötelező biztosítással – írta meg az Autonews.fr.

Lassacskán kezdődik a karácsonyi időszak is, amikor viszont egyes autósok tényleg elszokták ragadtatni magukat, különösen akkor, ha a járművük kivilágítására kerül sor, márpedig annak súlyos következményei is lehetnek: