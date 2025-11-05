Noha van egy-két kivétel, de a tendencia az, hogy Európa-szerte egyre csak szaporodnak a sebességkorlátozások, melyek visszafogják az autósokat. Itthon is tapasztalható mindez, említhetnénk például a budai alsó rakpart esetét a fővárosban.

A magyarországi sebességkorlátok azonban még egész istenesek azokhoz képest, melyekkel a kontinens más pontjain találkozhat az ember. Nemrég elmerültünk az európai országok sebességkorlátai közt, és meglepődésünkre egészen sok olyan országgal találkoztunk, ahol már a 100 km/órás tempó is gyorshajtásnak számít.

Alábbi galériánkban ezeket az országokat gyűjtöttük össze, az ott érvényben lévő maximális sebességkorlátozással. A lista az alábbi képre kattintva nyílik!