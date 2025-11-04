A napokban nagy erőket mozgósítottak a mentők, miután az M1-es autópályán egy személyautó kisbusszal ütközött. A balesetben összesen tízen sérültek meg, köztük két gyermek is.

A budaörsi mentőegység egyik ápolója észrevette, hogy az autóban még egy rémült utas tartózkodott. A család nyuszija ugyan nem sérült meg, de nagyon megijedt, és miután gazdáit mind kórházba szállították, nem volt senki, aki gondoskodhatott volna róla.

A mentők a nyuszit is a mentőautóba tették, és a kórházi átadáskor mindenkit tájékoztattak róla, hogy amíg felépül a család, gondoskodnak a kedvencükről.

Az állat egy ideig a budaörsi mentők vendégszeretetét élvezte, hétvégén pedig elérkezett a pillanat, amire mindenki várt: a balesetből felépült gazdi hazavihette kedvencét.