Alagútba érve lehúzod az ablakot, visszadobsz pár fokozatot, és hagyod, hogy a motor üvöltését visszhangozzák a falak. Ezt bármilyen autóban nehéz megállni, de egy Porsche volánja mögött gyakorlatilag kötelező elem.

Csakhogy erre készülni kell, sport módot aktiválni, kipufogót hangosabb üzemmódba rakni, ablakokat leengedni. A Porsche egy friss szabadalom alapján a jövőben levenné ezt a terhet a tulajdonosok válláról.

Az október 23-án közzétett szabadalom jellegzetes német, száraz szerénységgel indít: „Egyes járművezetők élvezik azt a jellegzetes zajt, amelyet a gépjármű egy alagúton való áthaladáskor kelt.”

Ezért a terv szerint egy algoritmussal dobnák fel az autó fedélzeti rendszerét, ami a kamerarendszer képei alapján vizuálisan azonosítaná az alagutakat, és magától aktiválná az “alagút üzemmód” funkcióit. Sőt, még a behajtás előtt dönthet a sofőr, a rendszer két opciót kínál fel.

Az első leengedi az összes ablakot. Ezután átkapcsolja az autót sport módba, és ha van, a kipufogót is hangosabb üzemmódba állítja. A szabadalom szerint az autó még vissza is váltana legalább egy fokozatot, hogy rendesen kihúzatva legyen élvezhető a boxermotor hangja.

A Porsche más lehetséges opciókat is leír a dokumentációban. Ha kabriód van, az autó szólhatna még az alagút előtt, hogy állj meg és nyisd le a tetőt. Feljebb tekerhetné a klímát is, ha kicsit hűvös van, hogy leengedett ablakokkal meg ne fagyj. A buliból a villanyautókat sem hagyják ki, a szintetikus zajokat is felerősítené, megváltoztatná a rendszer, hogy elektromos típussal se legyen unalmas az alagúton való áthajtás.

A németek pedig a haladás és a sokszínűség jegyében tényleg mindenkire gondolnak. Megértik, hogy egyes sofőrök „zavarónak találják az ilyen zajt”. Ennek megfelelően a második opció felhúzná az ablakokat, bezárná a kipufogószelepeket, sőt, az autó hifijét használná az autó hangjának aktív kioltására.

Ez egyelőre csak egy szabadalom, szóval minden esély megvan rá, hogy soha nem kerül gyártásba, de ahogy a Porsche jelenlegi eladási számai szerint a jövőben minden mentőötletre szükségük lesz a növekedéshez.