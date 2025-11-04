Mosoni Péter fotós megosztotta legfontosabb tippjeit, amelyek segítségével látványos és profi hatású autófotókat készíthetsz. A jó fotók fél sikert jelenthetnek eladásnál, de akkor is érdemes odafigyelned az alapokra, ha csak a saját gyűjteményedbe készítesz képeket.

Kompozíciós alapok – az aranymetszéstől a szimmetriáig

A jó fotó alapja a tudatos kompozíció. A képelemek elrendezésének célja, hogy érzelmeket és gondolatokat közvetítsen a szemlélő felé. Attól függően, hogy milyen érzetet szeretnénk kiváltani, gondolkodhatunk a vonalakban, alakzatokban, fény-árnyék kontrasztokban, textúrákban és színekben.

Míg a vonalak vagy más iránymutatók a szemlélő figyelmét például egy bizonyos irányba vezetik, a sötétebb és világosabb felületek ellentétet, feszültséget visznek a képbe.

Érdemes játszani a perspektívával és az irányokkal: míg a perspektíva az ábrázolt tárgyak egymáshoz képest való elhelyezésével mélységet, távolságot visz a képbe, a szimmetria például rendezettséget sugall. Az aranymetszés szabálya pedig természetes harmóniát teremt a képen belül: ennek lényege, hogy a fotó tárgya a kép – és így a figyelem – középpontjában legyen.

A kormány és a kerék pozíciója

Apró részlet, de nagy hatással bír, és minden autótípusra érvényes: fontos, hogy a kerekek ne ferdén vagy a gumi felületével forduljanak a kamera felé, hanem inkább egyenesen, vagy egy kicsit befelé álljanak, így harmonikusabb az összkép.

Ugyanez igaz az autó belső teréről készült képekre is – ügyeljünk arra, hogy a kormány egyenes legyen, és az autó emblémája vízszintesen álljon. Ezek a finom szimmetria-részletek profibb hatást keltenek.

Szög és magasság – mit sugalljon a kép?

A fényképezés szögével és magasságával jelentősen befolyásolhatjuk a kép hangulatát. Ha egy SUV-t fotózunk, például alacsonyabb nézőpontból fotózva monumentálisabbnak láttathatjuk (nyitóképen), míg ugyanez a megoldás egy kis városi autó esetében kevésbé előnyös. Érdemes figyelni arra is, hogy a kompozíció során az autó ne kerüljön túl közel a kép széléhez, mert az optika torzító hatása ronthatja az összképet.

Távol a zavaró elemektől

Fotózásnál a cél, hogy az autó legyen a kép középpontja. A háttérben vagy a kép előterében feltűnő, oda nem illő formák rontják a kép esztétikáját, illetve a karosszérián megjelenő tükröződések könnyen elvonhatják a figyelmet. Fotózás előtt mindig ellenőrizzük a környezetet és a képkivágást: minél letisztultabb a környezet, annál erősebb lesz a fő téma.

Fő a tisztaság

Egy profi hatású fotónál alapvető, hogy az autó tiszta legyen, különösen, ha apróbb belső részleteit fotózzuk. A koszt, ujjlenyomatokat vagy szöszöket a kamera könyörtelenül felnagyítja. Kivételt csupán akkor tehetünk, ha a koncepció része a szennyezett autó – például terepjáróknál, amikor a sáros, poros felület épp az élményt, a kalandot hangsúlyozza.

Egyéb esetekben tisztítsuk le az autónkat a fotózás előtt, hogy ne utólag bosszankodjunk a szennyeződéseken. Ezek a kompozíciós szabályok minden eszközre érvényesek, legyen szó digitális fényképezőgépről vagy okostelefonról.

A mai telefonokkal már kiváló képeket készíthetünk, de Mosoni Péter szerint ebben az esetben érdemes kerülni a beépített filtereket, „a kevesebb több” elve mentén. Próbáljuk ki a különböző gyújtótávolságokat is (1x, 0,5x stb.), amennyiben a telefonunk többkamerás megoldással lehetőséget biztosít erre.

Mobillal fotózva szintén érdemes kipróbálni nagyobb távolságból, a 2x-es vagy esetleg annál nagyobb “zoom” lencsebeállítással, azaz tele lencsével fotózni az autót, továbbra is ügyelve arra, hogy a képen maradjon hely a gondosan kiválasztott környezetnek is.

