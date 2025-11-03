A BMW E46-os Hármas széria nagyon népszerű Magyarországon a mai napig. Előszeretettel hozzunk be Németországból az ott levetett használt modelleket. Sokan tuningalapnak is választják az 1997 és 2006 között gyártott autót. Nem kivétel ez alól az alábbi 320d Touring sem, amivel nem bánt kesztyűs kézzel tulajdonosa.

Nem mondjuk, hogy ciki, mert ízlésről vitatkozni felesleges, de ez talán már egy Need for Speed játékban is erős túlzás lenne.

Nézzük, miből áll össze a tuningszett:

M-es logó a 320d típusjelülés előtt.

Diszkrét német zászló egy “Turbo diesel” felirat fölött.

“Sport” díszfelirat a bajor gyártó logója felettő.

“M-Sport” matricázás a lökhárítón, aminek sem a betűtípusa, sem a színei nem egyeznek meg a gyárival. De ez még a kisebbik gond, ugyanis olyan, hogy “M-Sport” nem létezik, hiszen a BMW M az a “BMW Motorsport” rövidítése.

Az E46 oldala a is kapott néhány extra, kamu kopoltyút a biztonság kedvéért.

A Touring hátsó ablaka is kapott felragaszott légterelőket…vagy miket.

Végül pedig nem mehetünk el szó nélkül a három cápaantenna mellett, amely a tetőt díszíti.

Nem hagytunk ki semmit?

Neked bejön ez stílus? Igen, nagyon tetszik 18% (9) Elmegy 0% () Nem, borzalmas 82% (41)

Egy pici segítség, ha a BMW M színeit szeretnéd az autódra varázsolni:

Light Blue: RGB (0, 156, 222) – Hex: #009CDE

Dark Blue: RGB (35, 31, 32) / – Hex: #1C1C4A

Red: RGB (237, 28, 36) – Hex: #ED1C24

