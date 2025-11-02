Megdöbbentő jelenet borzolta fel a kedélyeket Monoron: egy autós a behajtott a temetőbe, majd egyszerűen a sírokra parkolt. A helyiek szerint ezzel nemcsak tiszteletlenül viselkedett, hanem egyenesen meggyalázta az elhunytak nyughelyét.

A szemtanúk elmondása szerint a sofőr a Monori Református temetőben ment be Skodájával a gyalogos úton, majd egészen a sírokig ment, sőt az egyik díszkőre is ráállt. Az esetről készült fotót egy helyi férfi tette közzé a közösségi oldalon, ahol azonnal hatalmas felháborodás robbant ki.

A helyiek szerint elfogadhatatlan, ami történt – írj a Metropol.

Többen azt feltételezik, hogy talán egy idős, mozgáskorlátozott embert hozott a sofőr a temetőbe, de ez akkor sem mentség.

A fotót elnézve érhetetlen, hogy miért nem volt elegendő megállni a kavicsos úton, amely néhány méterre volt attól a ponttól, ahol megállt az autós.