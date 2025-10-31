Kellemetlenebb meglepetésben aligha részesülhetett volna egy sofőr, aki a németországi Ludwigsburgban egyszer csak azt tapasztalta a volán mögött, hogy a nemrégiben átvett céges autójában nem működik a fék – írja az Auto Motor und Sport.

Munkáltatója egy online aukción vette meg a Mercedes-Benz GLE 400-at. Ugyan az autó újkori értéke 100 ezer euró, ami a mostani árfolyamon alulról karcolja a 40 millió forintot, amint érezte, hogy baj van, a sofőr előbb egy vontatócéget értesített, majd a hatóságokhoz fordult.

A luxusterepjáró átvizsgálása során mind a szerelőket, mind pedig a rendőröket váratlanul érte, hogy égett fűrészport találták az első felniken.

A Mercedes első tengelyét közelebbről megvizsgálva észrevették, hogy a fékbetéteket fadarabokkal „pótolták”. A DIY-megoldás alkotója humoránál lehetett: a fából „készült” fékbetétek nemcsak megfelelő formára voltak vágva, de filctollal még a neves gyártó, a Brembo nevét is felírta, azt a látszatott keltve, mintha annak a terméke volna.

A rendőrség a hamisított fékbetéteket lefoglalta, az ügyben pedig a jármű korábbi tulajdonosával szemben fognak vádat emelni.

Az autóalkatrészek, köztük a fékbetétek hamisítása annyira nem ritka, hogy Magyarországon is volt már rá precedens. Erről a Vezess korábbi cikkében írtunk: