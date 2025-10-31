Egy férfi 2024 decembere és 2025 januárja között egy Egerhez közeli településen, a saját használatú útjára több darab szöget szórt ki. A szögek egy részét téglákba fúrta, többet a földbe állított.

A szögek miatt az úton rendszeresen közlekedő sértett teherautója, terepjárója és utánfutója defektes lett, kilenc gumiabroncsot kellett cserélni vagy javítani. A rongálással okozott kár 70 ezer forint. A cselekmény emellett alkalmas volt arra, hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztesse.

Az Egri Járási Ügyészség az eljárás felfüggesztéséről határozott közvetítői eljárás lefolytatása céljából a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben.

Az ügyészség abban az esetben határoz így, ha a felek a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozzák, továbbá feltehető, hogy a felek között jóvátételi megállapodás jön létre.