Mostanáig nemigen verték nagydobra azt a 2017-ig visszanyúló projektet, aminek keretében a lipcsei Porsche kilenc tanulója egészen különleges célra alakított át egy 718 Boxster S-t. A diákok munkájának eredményeként egy olyan funkcionális kamerás autó született, amivel a stuttgarti márka a tesztpályáján menet közben is tud forgatni.

Korábban is vetettek be hasonló céllal autókat, azonban a Porschénél úgy látták, hogy a régi Boxster már nehezebben tud lépést tartani a mai modellekkel, így elérkezett a váltás ideje. A másodéves hallgatók – Carsten Pohle képzésvezető irányítása mellett – a 718 Boxster S vászontetőjének helyére egy ormótlanul nagy bukókeretet építettek. Még arra is figyeltek, hogy fekete színben kerüljenek fel a kiegészítő elemek az autóra, ezzel is minimalizálva az esetleg tükröződéseket a forgatások során.

Annak érdekében, hogy a kamerák pozicionálásakor minél nagyobb mozgástér álljon rendelkezésre, a karosszéria elejére, oldalára és hátuljára is acélcsőből készült tartókat szereltek fel, míg a már említett bukókeret megemelt rögzítési pontként is szolgál.

Nagy figyelmet fordítottak a fotós, videós biztonságára is, így mindkét csomagteret kipárnáztak és hevederekkel látták el. Az első ülések és a hátsó csomagtartó között kialakított álló platform további alternatívákat biztosít, természetesen a szükséges védőfelszerelés megléte mellett.

A projekt igényelt technikai átalakításokat is, melyek keretében az új belső kábelezés immáron laptop vagy kamera csatlakoztatását is lehetővé teszi, az áramellátásról pedig egy inverter gondoskodik.

Az elmúlt években aktívan dolgozott a Porsche kamerás autója, ráadásul házon kívül is, például a Motor Presse Stuttgart forgatásaiban közreműködve, de a motorsportlegenda Walter Röhrlt is filmezték a Boxster kameráival.

