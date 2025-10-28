A bürokrácia iskolapéldája az a közlekedési lámpa, amit az Egyesült Államokban, azon belül a kaliforniai Fresnóban csak tíz hónap után helyeztek üzembe. Mire elérkezett ez a pillanat, összesen 2,4 millió dollárba, átszámítva csaknem 800 millió forintba került a projekt.

A Carscoops cikke szerint a történet egészen 2018-ig, azaz a tervezés idejére nyúlik vissza. Ezután többek között a finanszírozásról folyt vita – abban nem volt sokáig egyetértés, hogy az ominózus kereszteződés forgalomtechnikai beruházásának költségeit a városnak kell-e állnia, vagy a megyének, mivel a lámpát pont a városhatárba telepítették.

Végül a megyének kellett gondoskodnia a telepítéséről ahhoz, hogy az megfeleljen a település előírásainak, viszont a karbantartás már a város hatáskörébe fog tartozni.

Régóta nyilvánvaló volt a jelzőlámpák szükségessége: a helyiek szerint mindennapos kockázattá vált a környező ingatlanok kocsifelhajtóiról történő kiállás. A baleseti statisztikák emellett szólnak, hiszen 2021 és 2023 között a megye kereszteződéseiben történt balesetek 55 halálesethez és 153 súlyos sérüléshez vezettek.

