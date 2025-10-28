Megrázó felvételen láthatjuk, ahogy egy padkában megakad a roller kereke, a férfi pedig magatehetetlenül randizik az aszfalttal. Egy szerencséje volt: sisakot viselt.

Az alábbi interjúban pedig megmutatja, hogyan néz ki a sisak az esés után. Ha nincs rajta, az a sérülés most a koponyáján van és nem biztos, hogy egyáltalán tudna beszélni, ha túléli.

Fontos dolgok, ha rollerre pattannátok:

Használjatok védőfelszerelést -legalább bukósisakot-, és közlekedjetek körültekintően,

gyalogos-átkelőhelyen, ha nincs átvezetve a kerékpársáv, akkor szálljatok le és toljátok át rollert,

a roller egyszemélyes!

