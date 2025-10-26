Néhány nap különbséggel két autós is ugyanabban a Pest vármegyei vasúti átjáróban hajtott át a tilos jelzésen – hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán a Pest vármegyei rendőrség.
Emiatt október 2-án egy Toyota Yarist, majd a figyelmeztetés ellenére október 8-án egy Volvo kombit is elsodort a HÉV.
A két ütközésről készült felvétel itt tekinthető meg:
Pest vármegyében szeptember 30-ával bezárólag kilenc baleset történt az idén a vasúti átjárókban. Ezek négy halálos áldozatot követeltek.
Az ország teljes területén előszeretettel hagyják figyelmen kívül a tilos jelzést a vasúti átjárókban: