Néhány nap különbséggel két autós is ugyanabban a Pest vármegyei vasúti átjáróban hajtott át a tilos jelzésen – hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán a Pest vármegyei rendőrség.

Emiatt október 2-án egy Toyota Yarist, majd a figyelmeztetés ellenére október 8-án egy Volvo kombit is elsodort a HÉV.

A két ütközésről készült felvétel itt tekinthető meg:

a videó a hirdetés után indul

Pest vármegyében szeptember 30-ával bezárólag kilenc baleset történt az idén a vasúti átjárókban. Ezek négy halálos áldozatot követeltek.

Az ország teljes területén előszeretettel hagyják figyelmen kívül a tilos jelzést a vasúti átjárókban: