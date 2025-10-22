A Twisted Automotive neve már ismerős az angol Land Rover Defender rajongóinak körében, hiszen a cég a brit terepjáró-legenda átalakítására szakosodott. Az alapítója azonban egy egészen elképesztő rizikós húzással tette fel a céget a térképre: egyetlen tételben felvásárolt 240 vadonatúj Defendert. Most pedig elárulta, mennyire fizetődött ki ez a merész húzás

Hogy is kezdődött az egész?

Történetünk 2015-ben kezdődik, amikor Charles Fawcett felvásárolt nem kevesebb, mint 239 darab Land Rover Defendert, és egy “titkos” bunkerben raktározta el őket.

Az ötlete egyszerre volt pofonegyszerű és zseniális, ugyanakkor elképesztően kockázatos is. Úgy döntött, több mint 3,35 milliárd forintot (akkori árfolyamon 10 millió dollárt) költ arra, hogy megvegye ezeket a vadonatúj, de a gyártásból épp kivezetett Defendereket, hogy később egyedileg átépítve adja el őket.

Az autókat közvetlenül a Land Rovertől szerezte be, és a jó üzlet érdekében két dologra épített. Először is, a hatalmas darabszámra (240 jármű) alapozva komoly alkupozícióba került. Másodszor, egy olyan modellre csapott le, amelynek gyártását éppen akkor fejezték be. Fawcett elmondása szerint 14,8 százalékos kedvezményt sikerült kialkudnia, ami azt jelentette, hogy járművenként közel 3,35 millió forinttal kevesebbet fizetett a listaárhoz képest.

A Land Roverek kufárja

Az első években a Twisted Automotive nagyjából 30-35 millió forintos áron értékesítette az átépített autókat. A haszonkulcs már ekkor is tisztességes volt, de nem kiemelkedő, hiszen a cég még csak építgette a hírnevét. Ez az összeg szépen kúszott fel az évek során, ma a cég által átalakított speciális Land Roverek ára 80-140 millió forint között változik, kiviteltől függően.

„Ami a történetből gyakran kimarad, az az, hogy minden egyes autóba 1500 munkaórát fektetünk. Ez 1500 órányi munka, olyan alkatrészek és eljárások felhasználásával, amelyeket 25 év alatt fejlesztettünk ki” – nyilatkozta Fawcett a LADbible-nek.

„Ez a rendkívüli szakértelem és a részletekre való odafigyelés igazolja a prémium árcédulát, de ettől még ez egy óriási kockázat volt. Végső soron olyasmit építünk, amire senkinek sincs szüksége, a vágy iránta mégis hatalmas. Ez a járműkészlet tette lehetővé, hogy a vállalkozás a gyártás befejezése óta eltelt kilenc évben növekedni tudjon, és ezalatt a kilenc év alatt a bevételünk jócskán meghaladta az 50 millió fontot.”

A LADbible riportja szerint tehát 2015 és 2024 között a vállalat bevétele meghaladta a 21,775 milliárd forintot, és az eredeti vételár tízszeresét kéri egy-egy autóért a tulajdonos. A Twisted közlése szerint mára már csak az utolsó 21 vagy 22 Defender maradt a készleten, és ha ezek elkelnek, nem lesz több. Tehát, ha valaki egy szinte nulla kilométeres, a gyártósorról legurult egyik utolsó, ám minden porcikájában átalakított Defenderre vágyik, jobban teszi, ha siet a rendeléssel.

És hogy mit hoz a jövő? Az alapító a jelek szerint annyira beletanult a receptbe, hogy most komolyan fontolgatja ugyanezen üzleti modell alkalmazását – csak ezúttal hajókkal.