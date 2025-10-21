Pár éve még úgy tűnt vége a klasszikus, sok hengerrel rendelkező belső égésű motoroknak. Egyre fogytak a V12-esek, eltűntek a V10-esek, a teljes elektromos átállás látszott a kijelölt útnak a legtöbb gyártó számára. 2025 végére viszont úgy tűnik, a különleges konstrukciók nem halnak ki teljesen. A Bugatti Tourbillon hibrid rendszerének lelke szívó V16-os autóipari műremek, most pedig a Porsche jegyzett be egy olyan szabadalmat, amitől minden autórajongó pulzusa felgyorsul.

Az autógyártó új, W-alakú, „helytakarékos” belső égésű motorra nyújtott be szabadalmi kérelmet, amely a rajzokon 18 hengerrel – hengersoronként hattal – szerepel.

Nem ez az egyetlen lehetséges konstrukció: a motor a leírás szerint „eltérő hengerszámmal is készülhet”. Ez azt jelenti, hogy a Porsche építhetne 9 vagy 15 hengeres motorokat is – három, egyenként három- vagy öthengeres hengersorral –, viszonylag rövid motorblokk mellett.

A szabadalom W-alakú motort ábrázol, ellentétben a korábbi konstrukciókkal, mint amilyen a Bugattié volt. A Chiron motorja valójában két, szűk hengerszögű, nyolchengeres V-motorból állt, amelyek egy közös főtengelyt hajtottak. A Porsche terve ezzel szemben soros motorokat használ, amelyeket úgy döntöttek meg, hogy egy közös főtengelyen osztozzanak. Így optimálisabb a szívósor és a kipufogók elrendezése: a beáramló levegő a lehető leghidegebb lehet.

Porsche azt is közölte, hogy a motor hengersoronként egy turbófeltöltővel is ellátható, ami háromturbós W-18-as motort eredményezne, ha egy turbó kerülne rá hengersoronként

Izgalmas terv, de azért messze még a megvalósítás: az autógyártók rengeteg olyan szabadalmat nyújtanak be, amelyek célja a szellemi tulajdon védelme, nem pedig a jövőbeli termékek előrejelzése. A konstrukció részletei nem szerepeltek a szabadalmi leírásban, de maga a bejegyzés jól mutatja, hogy a Porsche is színesíti a palettát, és nem kizárólag elektromos alapokra épített jövőt tervez.

A márka közelgő ultraluxus SUV-ja végül hibridként, nem pedig tisztán elektromosként fog debütálni, és azt is megerősítették, hogy jönnek az új, benzines 718-as modellek, így talán egy W18-as hiperautó sem kizárt a 918 Spyder utódjaként.