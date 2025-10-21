Ahogy itthon, úgy az Egyesült Államokban is rendszeresen bocsát ki az ország pénzverdéje különleges darabokat, sorozatokat, melyek jóval többet érnek névértéküknél. Az egyik ilyen érmesorozat például az ötven amerikai állam egy-egy innovációja vagy innovátora előtt tiszteleg, 2026-ban pedig négy érmével bővül a gyűjtemény.

A US Mint közzé is tette, hogyan fog kinézni az a négy, hivatalosan 1 dollár névértékű érme, melyek majd megvásárolhatóak lesznek. Mind közül autós szemmel Minnesota állam érméje a legérdekesebb, ugyanis erre egy hűtőkocsi kerül.

A hivatalos leírás szerint az 1940-es évek járművei által ihletett teherautó és pótkocsi párosa lesz az írásoldala az érmének, míg a feje a New Yorkban található Szabadság-szobor. Visszatérve a járműves oldalra, a kocsin felbukkannak különféle hűtést igénylő termékek, melyek emlékeztetőül szolgálhatnak azt illetően, mennyi mindenhez is kell szállítás közben hűtés, az élelmiszerektől a gyógyszerekig.

Az érme hivatalos áráról egyelőre nincs információ, a gyűjtők között azonban az ilyenek 10-30 dolláros (3300-10 ezer forintos) áron szoktak gazdát cserélni.