A kerékpársport szerelmesei nagyon jól ismerik Tadej Pogačar nevét, hiszen a szakág egyik legeredményesebb alakja. A 27 éves szlovén amellett, hogy a Tour de France-t négyszer is megnyerte – 2020-ban, 2021-ben, 2024-ben és 2025-ben – tavaly behúzta a Giro d’Italiát is, valamint az elmúlt két alkalommal őt koronázták bajnokká az országútikerékpár-világbajnokság mezőnyversenyében.

Az UAE Team Emirates oszlopos tagjaként Pogačar immáron a lóerők csábításának is engedett, így egy nem éppen hétköznapi Audival jár. A monacói rendszámos RS6 Avant GT-re a napokban figyeltek fel a csapat egyik autója mellett parkolva, és többen is látták beszállni a volán mögé a profi kerékpárost – írja az Autoblog.it.

Elképesztő fenevad – majdnem 100 millióért

Az Audi a lehengerlő sportkombiját tavaly februárban mutatta be. Az RS6 Avant GT egyik különlegessége, hogy limitált szériás, mindössze 660 darab készült belőle. Speciális elemeit, köztük a szénszálas karosszériaelemeket, a dupla hátsó szárnyat, az első és hátsó lökhárítókat, valamint az állítható felfüggesztést teljes egészében kézi munkával építettek. A munkafolyamat egy teljes napot vesz igénybe.

Hosszasan lehetne sorolni a 22 colos kerekektől kezdve a kagylóüléseken át az aerodinamikai sajátosságokig, hogy mi mindentől lóg ki a sorból a típus, de a lényeg úgyis a gépháztető alatt található. 600-ról 630 lóerőre tornázták fel a jól ismert, 4,0 literes turbómotor teljesítményét, míg a maximális forgatónyomatékát 800-ról 850 Nm-re emelték. Az extra erő gyorsabb kapcsolásokra hangolt sebességváltó közbeiktatásával jut el a négy hajtott kerékre, abban pedig, hogy a szériamodell 3,6 másodperces szintidejéhez képest gyorsabban, 3,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a módosított középső és hátsó differenciálműnek van szerepe. A végsebessége 305 km/óra.

220 ezer euró, akkori árfolyamon 84 millió forintos alapárral érkezett meg a piacra az Audi RS6 Avant GT, de ez az összeg Pogačar teljesen fekete példánya esetében akár 250 ezer euró, azaz csaknem 100 millió forint is lehet.

