Alighanem szokatlan lesz a rózsaszín rendszámok látványa az utakon, márpedig Franciaországban 2026-tól ezzel a színnel fogják jelölni az ideiglenes azonosítókat – írja az Auto-Moto.com.

Ugyanakkor nem az új szín lesz az egyetlen érdemi változás a francia ideiglenes rendszámoknál, ugyanis az azokra vonatkozó előírásokon is szigorítani fognak. A reformra azért van szükség, mert a mostani formájukban túlságosan hasonlítanak az állandó rendszámtáblákra, ami nemcsak az adminisztrációt nehezíti meg, de különféle visszaélések táptalajául is szolgál, így előfordulhat, hogy a járművezetők olyan rendszámokat használnak, ami a gépjármű-nyilvántartási rendszerben már egy másik járműhöz tartozik.

Amendes, doublons, confusion : comment les nouvelles plaques d’immatriculation WW roses vont tout changer en 2026 🧵⤵️ pic.twitter.com/YbrdPcVE38 — 40 millions d'automobilistes (@40MA) October 13, 2025

A következő év első negyedében ezzel egy világszerte egyedülálló megoldást vezetnek be, mert semelyik másik ország nem használja ezt a színt a rendszámtábláihoz. Ezzel egyrészt könnyebbé válik a jogszerű használat ellenőrzése, másfelől pedig a táblákon ezentúl az általában 4-6 hónapos érvényességhez kapcsolódó lejárat dátumát is fel fogják tüntetni.

„Ezzel az újítással bezárnak egy adminisztratív kiskaput, ami eddig igazságtalanul büntette a járművezetőket” – nyilatkozta a közelgő változás kapcsán Pierre Ghasseray, a 40 millions d’automobilistes nevű szövetség fődelegáltja. „Az új rendszámtábla hatékonyan fogja védeni a közlekedőket, egyúttal a hatóságok munkáját is megkönnyíti, hiszen így visszaáll a szükséges átláthatóság az utakon.”

Van, ami még a hazai rendszámokkal kapcsolatban sem tiszta – egy-két kérdést a Vezess alábbi cikkében raktunk rendbe: