Mat Armstrong azzal építette fel hírnevét, hogy összetört Lamborghiniket, Porschékat és Rolls-Royce-okat vásárol, majd egyenlő arányban elszántsággal és szakértelemmel hozza vissza őket a sír széléről.

Hogy legújabb videójával ismét felülmúlja önmagát, Miamiba repült, hogy szemügyre vegyen egy roncsot – egyet a valaha készült mindössze 60 darab Bugatti Chiron Pur Sportból. Armstrong azonban ledöbbent, amikor elkezdte felmérni, mennyibe kerülnének az újjáépítéshez szükséges alkatrészek.

A szóban forgó Bugatti Alex G (@fxalexg) tulajdona, akinek sikerült megtörnie az exkluzív gépet.

A Pur Sport – a Chiron egy pályára belőtt, fix hátsó szárnnyal és még brutálisabb gyorsulással ellátott változata – új korában eredetileg 3,6 millió dollárba (mai árfolyamon körülbelül 1,37 milliárd forintba) került, és azóta az értéke csak nőtt. Így nyilván megér egy próbát a megmentése.

Apró probléma a történetben, hogy a karbon váz kisebb sérüléseket szenvedett, ami valószínűleg azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban totálkárosra fogják nyilvánítani.

Armstrong azonban úgy vélte, a meglévő vázat talán meg lehet javítani, ezért elkezdte begyűjteni a cserealkatrészek hivatalos árait. Mivel már egy halom szuperautót újjáépített, így hozzászokott a szemkápráztató alkatrészárakhoz. De még ő is megdöbbent, amikor egy brit kapcsolata elkezdte sorolni a számokat.

A fényszórók, mint mondta, 150 000 euróba (kb. 60 millió forintba) kerülnek, akárcsak a karbon sárvédők. A motorháztető egyik eleme 50 000 euró (20 millió forint), a patkó alakú hűtőrács kerete pedig elképesztő 80 000 euróba (32 millió forintba) fájna neki.

Tehát ez a sztratoszféra, mezei közlekedőként elérhetetlen magasságban van minden, ami ehhez az autóhoz kapcsolható. A fényszórók önmagukban többe kerülnek, mint egy komplett használt Lamborghini Huracan! Ha ehhez hozzávesszük az összes apró, különleges karbon díszítőelemet, plusz a légzsákok és a műszerfal javítását, a számla vége csillagászati lenne, még akkor is, ha Armstrong minden munkát maga végezne.

Ennek ellenére lelkes maradt, egészen addig, amíg meg nem hallotta, hogy a Bugatti is megvizsgálta az autót, aminek eredményeként a biztosító totálkárosnak minősítette, és a gyártó közölte: nem ad el alkatrészeket senkinek, aki meg akarná javítani. A Bugatti maga akarja helyreállítani az autót Franciaországban.

Vége a játéknak?

Persze azt nem tilthatják meg, hogy másodkézből szerezzen hősünk alkatrészt a javításhoz. Így most leginkább a közönségen múlik, hogy Armstrong belevág-e ebbe a végtelen pénznyelőnek tűnő történetbe.

Ja, és mellesleg, ha azt gondolná, hogy ezek a Chiron alkatrészárak őrültek, akkor jöjjön az eredeti tulajdonos lízingdíja. A balesetet szenvedő Alex G állítja, hogy havi 70 000 dollárt (kb. 26,6 millió forintot) fizet a Pur Sportért – és még mindig törleszti, annak ellenére, hogy az autó összetört és használhatatlan.