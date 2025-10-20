Nemcsak túllépte a megengedett sebességet, de olyan helyen közlekedett az elektromos rollerével egy 27 éves férfi a lengyelországi Gołkówban, ahol nem lett volna szabad.

A területileg illetékes hatóságok közleménye szerint a szabálytalan rollerest egy éppen arra járőröző civil rendőrautóból videózták le. Ezzel párhuzamosan 46,8 km/órás sebességgel mérték be, holott az előírások értelmében legfeljebb 20-szal haladhatott volna.

A szabálytalan rollerezés készült felvétel itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

Az adott útszakaszon 50 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, azonban az nem az elektromos rollerekre vonatkozik. A hatályos szabályok szerint az úttestet is használhatják, ha a maximális megengedett sebesség nem haladja meg a 30 km/órát, de csak abban az esetben, ha nincs külön kerékpárút vagy kerékpársáv. Amennyiben nincs, a járdán, illetve az út szélén is közlekedhetnek, ám ennek feltétele, hogy ne veszélyeztessék az elsőbbséget élvező gyalogosokat, a sebességüket is ennek megfelelően válasszák meg.

A 27 éves férfinak sokba került a tilosban rollerezés, ugyanis már a helyszínen megállították a rendőrök, akik megrovásban részesítették, továbbá 1800 zlotys, átszámítva 165 ezer forintnak megfelelő pénzbüntetést szabtak ki rá.

A közelmúltban kellemetlenül sült el Magyarországon is egy rolleres és egy rendőr találkozója: