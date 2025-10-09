Egy fix traffipax beállítását végző közlekedési rendőr szeme láttára okozott balesetet egy 18 éves fiatal Kiskunhalason, aki megszegte az elsőbbségadás szabályait.

A fiatal férfi október 7-én a Széchenyi utcai szervizúton közlekedett elektromos rollerrel. A Kazinczy utcához érve az elsőbbségadásra figyelmeztető tábla ellenére megállás nélkül ment tovább, és nekihajtott egy szabályosan közlekedő autó oldalának.

a videó a hirdetés után indul

A balesetben senki nem sérült meg, de ez nem a rolleresen múlt. A fiatal ellen büntetőeljárás indult, mert a rendőrök gyanúja szerint bódult állapotban volt.

A rendőrség segítségével tisztáztuk, mi is az elektromos roller: