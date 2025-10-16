A Forma-1-ben az 1973-as Kanadai Nagydíjon vetettek be első ízben biztonsági autót – azaz baleset, egyéb probléma esetén a futam közben pályára lépő, a mezőnyt biztonságos tempóban vezető járművet –, ám negyed századon keresztül a safety car a helyi versenyszervezők felelősségi körébe tartozott, és néha hosszú évek teltek el a bevetése nélkül.

1993-tól már kötelező lett a jelenléte a hétvégéken, ám néhány évig még maradtak a helyi szervezés miatt eltérő gyártmányok és modellek, egészen 1996-ig, amikor a Mercedes lett a biztonsági autók kizárólagos szállítója.

Az első hivatalos FIA-s Forma-1-es safety car a Mercedes-Benz C 36 AMG volt, első bevetésére pedig az 1996-os Francia Nagydíjon került sor. Azóta összesen 13 különböző Mercedes-AMG modell töltötte be ezt a szerepet, a hétvégén következő Amerikai Nagydíjon pedig hatalmas mérföldkőhöz érnek a stuttgarti gyártó autói: 30. évükben, a 19. fordulóban 500. F1-es versenyhétvégéjükön szolgálnak majd a csillagos biztonsági és orvosi autók.

Érdemes tudni, hogy mindkettőből két-két példány áll készenlétben a pályán, olyan nem lehet, hogy épp a safety car vagy az orvosi jármű romoljon el – ha mégis történik valami gikszer, elég csak átülni a teljesen azonos specifikációjú és felszereltségű másik darabba.

2022 óta a Mercedes-AMG GT Black Series tölti be a biztonsági autó szerepét, az autóban a stuttgarti gyártó történetének legerősebb V8-asa dolgozik. A 4 literes biturbós motor 730 lóerőt kínál, az autó 3,2 másodperc alatt képes 0-ról 200 km/órára gyorsulni. A speciális felszerelés részét képezik a jobb aerodinamika kedvéért immár a szélvédőbe, illetve a hátsó szárnyba és a farba integrált LED-kijelzők, az első kerékívbe épített szirénák, az FIA-kompatibilis rádiós, telemetriai és időmérő rendszer, több beltéri képernyő, külső és belső kamerák és a digitális visszapillantó.

A mindenkori Mercedes-AMG biztonsági 2000 óta ugyanaz a személy, Bernd Mayländer vezeti, mellette rotációban Richard Darker vagy Ignazio Sanzone a mitfahrer. Az autók hibátlan működését az FIA szakemberei, valamint a Mercedes-AMG háromfős stábja – egy koordinátor, egy szerelő, egy elektronikai szakember – garantálja. A működést ellenőrzik is: a versenyhétvégét megelőző csütörtökön, valamint a péntek, szombat és vasárnap délelőtt is 3-5 gyors kört megy a pályán a safety car.

A biztonsági autók mercedeses korszakából a 2016-os Brazil Nagydíjon töltötte a legtöbb kört a mezőny élén a safety car, négy külön bevetésen összesen 33 kört vezetett, a leghosszabb egybefüggő, 19 körös etapot a 2007-es Japán Nagydíjon, Fudzsiban húzta le Mayländer a volán mögött. Legtöbb alkalommal a 2011-es Kanadai Nagydíjon lépett pályára a safety car: az SLS AMG öt menetben egyenként 4, 4, 15 4 és 3 kört tett meg.

Érdemes megjegyezni, hogy 2021 óta rotációban az Aston Martin is jelen van a maga biztonsági autóival, tavaly óta az új Vantage-dzsel: