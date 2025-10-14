Sokba került a “zsemle” annak a burgenlandi férfinak, aki a szabályok szabad értelmezésével akarta megoldani a parkolást egy kismartoni szupermarket parkolójában. – írja a Kronen Zeitung.

Maga az eset még május végén történt. A 39 éves férfi a nővére autójával ment Kismartonba (Eisenstadt), ahol egy Billa üzletben 3,13 euróért vásárolt valami apróságot. Ezt követően átment a barátaihoz, akik az üzlet közvetlen közelében laknak. Az autót ez idő alatt a szupermarket parkolójában hagyta, mert úgy gondolta a vásárlással “megváltotta a napi parkolást”.

Csak röviddel 23 óra után tért vissza – amikor az üzlet már rég bezárt, és az övén kívül már egyetlen autó sem állt a parkolóban –, majd beszállt a kocsiba és hazahajtott.

Jött egy levél

Körülbelül három hónappal később jött a feketeleves: a nővére levelet kapott a parkolóüzemeltetéssel foglalkozó cégtől. A levél szerint az autó túl sokáig állt a parkolóban. Ezért egy borsos, 94 eurós (37 000 forint) pótdíj fizetendő, amely a kezelési költségből, a hatósági illetékből és magából a pótdíjból tevődik össze.

A 39 éves férfi elmondása szerint az ügyfélszolgálaton azt mondták neki, hogy nem lesz ebből gond. A valóság azonban másképp festett: bocsánatkérése és a vásárlást igazoló blokk ellenére a bolt üzemeltetője – a vonatkozó, jól láthatóan kihelyezett táblákra hivatkozva – hajthatatlan maradt: „Egy 3,13 eurós vásárlás sajnos nem indokolja a 14:45 és 23:05 közötti parkolást. A bírság érvényben marad, kérjük a megértését.”

A „Krone” című lap megkeresésére ezt megerősítették: „Parkolónk használata kizárólag a vásárlás idejére és a megengedett parkolási időn belül engedélyezett.” Így maradt a pótdíj.

A férfi elismeri a hibáját, de a felháborodásának ezzel együtt is hangot adott: „Valóban a tulajdonos érdeke, hogy ilyen módon veszítsen el vásárlókat – egy egyszeri, érthető figyelmetlenség miatt, amellyel semmilyen kárt nem okozott?” Azt sem érti, miért ilyen magas a bírság: „Bécsben a szabálytalan parkolás csak 30 euróba (12 000 forint) kerül.”

A büntetést időközben befizette. Elmondása szerint a Billában valószínűleg nem fog többé vásárolni.

Hasonlóba itthon is belefuthatunk

A nagy forgalmú helyeken az autósok előszeretettel használják csupán parkolásra az élelmiszerüzletek területét, ami ellen az üzemeltetők hasonló módszerekkel lépnek fel. 2024-ben a Lidl döntéséről számolt be a sajtó: a II. kerületi Csalogány utcai üzletnél szigorították a parkolási rendet.

az első óra ingyenes

a második órától 1500 forintot kell fizetni

a harmadik órától pedig 15 ezer forintos napidíjat jelöltek meg

Erről a vásárlókat applikáción keresztül is értesítették, de a legjobb tájékozódást a kihelyezett táblák adják, amelyeket mindenképp figyelnünk kell, ha forgalmas helyen térünk be egy ilyen élelmiszerüzletbe, ne érjen minket meglepetésként egy fájdalmas összegű pótdíj.