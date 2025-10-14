2025 szeptemberétől minden középiskolás ingyenesen elvégezheti a KRESZ-tanfolyamot, a KRESZ-vizsgát, az elsősegély-tanfolyamot és -vizsgát, valamint az orvosi alkalmassági vizsgálatot KRÉTÁ-n keresztül. Ez első ránézésre hatalmas könnyítésnek tűnik a fiatalok és családjaik számára, a valóság azonban ennél árnyaltabb – írta a Neon Autósiskola közleménye.

Három fő oka van annak, hogy miért kell erősen idézőjelbe tenni az ingyenes jogosítványszerzést:

  • a vezetési órák díját nem fedezi a támogatás, pedig ez a legnagyobb tétel (átlagosan 300-400 ezer forint);
  • azok a diákok, akik nem autósiskolánál kezdik a KRESZ-t, gyakran magasabb óradíjjal vagy regisztrációs díjjal szembesülnek;
  • a középiskolai KRESZ-vizsgák száma korlátozott. Ha valaki nem megy át elsőre, hónapokat kell várnia a következő lehetőségre, ami sokszor a tanultak kopásához vezet.

Sokan ringatják magukat abban a hitben, hogy mostantól teljesen ingyenes a jogosítványszerzés, a valóság viszont az, hogy ha valaki rossz döntést hoz az elején, könnyen kifizethet akár százezer forinttal többet. A Neon Autósiskola szerint van azonban egy kevésbé ismert, de teljesen szabályos megoldás a költségek csökkentésére.

  1. A diák a KRÉTA-rendszeren keresztül elvégzi az elsősegély-tanfolyamot, vizsgát és az orvosi alkalmasságit – ezzel kb. 37 100 Ft-ot spórol.
  2. Közben beiratkozik egy autósiskolába KRESZ-tanfolyamra. Így jogosult a 25 000 forint állami támogatásra, és az autósiskola saját tanulójának számít.
  3. Ennek köszönhetően nem kell drágább óradíjakat vagy regisztrációs díjat fizetnie. A Magyarországon átlagos vezetési óraszámmal számolva ez összesen akár 100-150 ezer forint megtakarítást is jelenthet.
